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Земельные участки в Samana, Доминиканская Республика

4 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Самана, Доминиканская Республика
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€509,452
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Самана, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€40,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Самана, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€700,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Самана, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Самана, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,46 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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