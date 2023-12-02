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Земельные участки в Miches, Доминиканская Республика

6 объектов найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
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€10,74 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в La Mina de Oro, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
La Mina de Oro, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€461,92 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
Принесите следующий курорт на знаменитую Плайя-Эсмеральда, Мишес, где недавно открылись и ра…
€396,60 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Мишес, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Мишес, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€275,417
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
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€3,95 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки с подъездными путями в Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Эль-Сейбо, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,03 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
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