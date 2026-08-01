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Особняки в Las Terrenas, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Особняк 9 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Особняк 9 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 950 м²
🌊 Ультра-люксовая архитектурная вилла с панорамным видом на океан - Лас-ТерренасОткройте для…
$2,80 млн
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