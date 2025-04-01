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Аренда вилл с гаражом на сутки в Ла-Вега, Доминиканская Республика

Jarabacoa
8
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
With its vibrant colors and natural beauty, this new property located in Quintas del Bosque,…
$400
за сутки
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Параметры недвижимости в Ла-Вега, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с бассейном

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов