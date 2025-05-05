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Аренда вилл с бассейном на сутки в Jarabacoa, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Гостевой доступМесто идеально подходит для пеших прогулок и катания на горных велосипедах, в…
$350
за сутки
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Параметры недвижимости в Jarabacoa, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой