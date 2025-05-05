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Аренда вилл с гаражом на сутки в Jarabacoa, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
С его яркими цветами и природной красотой, это новое свойство, расположенное в Кинтас-дель-Б…
$400
за сутки
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Параметры недвижимости в Jarabacoa, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с бассейном