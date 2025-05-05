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Аренда вилл на сутки в Jarabacoa, Доминиканская Республика

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вернитесь к природе, окруженной пышным тропическим лесом Джарабакоа. Этот современный горный…
$300
за сутки
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Вилла 5 спален в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Вилла расположена в Quintas del Bosque Jarabacoa, Доминиканская Республика, на высоте 1100 м…
$395
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Гостевой доступМесто идеально подходит для пеших прогулок и катания на горных велосипедах, в…
$350
за сутки
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Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в эксклюзивном туристическом жилом комплексе Quintas del Bosque. Впечатляющий вид…
$400
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$500
за сутки
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Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
С его яркими цветами и природной красотой, это новое свойство, расположенное в Кинтас-дель-Б…
$400
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Домик в горном проекте Quintas del Bosque с грандиозными пространствами и панорамным видом н…
$550
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Отправьтесь всей семьей в это фантастическое горное место с множеством мест, где можно весел…
$400
за сутки
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Параметры недвижимости в Jarabacoa, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном