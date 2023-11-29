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Квартиры-студии в Игуэй, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
€80,864
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Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика

недорогая
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