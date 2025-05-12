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Квартиры с садом в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

Санто-Доминго
7
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Экологическое сообществоЖилая концепция в гармонии с природой, расположенная в районе наибол…
$78,000
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Типы недвижимости в Distrito Nacional

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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