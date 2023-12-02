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Виллы в Altamira, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Altamira, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Altamira, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€41,31 млн
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Altamira, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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