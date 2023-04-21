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Производственные здания в ОАЭ

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1 объект найдено
Производство в Дубай, ОАЭ
Производство
Дубай, ОАЭ
3 866 м² 2/2 Этаж
€ 2,572,414
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
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