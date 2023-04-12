Купить магазин в Украине

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Магазин
Киев, Украина
83 м²
€ 201,533
Продается помещение 83 кв.м. под магазин/кафе/бар по ул.Бассейная 9 Цокольный этаж. Помещен…
Магазин
Ивано-Франковск, Украина
90 м²
1/9 Этаж
€ 18,320
Продаж фасадного приміщення, Івано-Франківськ, вул. Мазепи 183к1 - Прохідне та проїзне місце…
Магазин
Ужгород, Украина
345 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
Помещение магазина-кафе является отдельным зданием, недавно построенн…
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
121 м²
€ 82,445
Помещение под магазин, нежилой фонд. Фасадный вход. Хорошее месторасположение дома
Магазин 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
151 м²
€ 4,122
Готовый магазин в роскошном центре!
Магазин 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат
260 м²
€ 8,245
Два уровня: первый этаж (115 кв.) два основных торговых зала (70 + 17 кв.м), подвал (45 кв.м…
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
160 м²
€ 1,649
Готовый салон красоты. Помещение в 2-х уровнях. 115- первый этаж, 45 кв.м. -на втором. 50 000 грн
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
112 м²
€ 1,832
Магазин на ул.Ришельевской. Витринные окна, дверь. Зал 70 кв.м
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
155 м²
€ 2,015
фасадное помещение под магазин, аптеку, салон, офис, банк, кафе и прочее.... Площадь 155 ме…
Магазин
Одесса, Украина
826 м²
€ 4,580
Готовый действующий магазин в отдельностоящем здании. Бойкий перекресток. Возможно исп-ть по…
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
45 м²
€ 1,649
Готовый магазин в роскошном центре! Ремонт
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
54 м²
€ 916
Помещение под магазин, салон, кафе. Очень активный перекресток
Магазин 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
500 м²
€ 916,057
Готовый магазин деленный на 4 самостоятельных входа, 8 фасадных окна и вход, второй выход во…
Магазин 9 комнат
Одесса, Украина
9 Количество комнат
120 м²
€ 80,613
Офисные помещения с капитальным ремонтом, цоколь, фасадный вход с улицы Успенской, 5 фасадны…
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
44 м²
€ 72,369
Красивый видовой фасад на Среднефонтанскую со своим отдельным входом и крыльцом, на пересече…
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
47 м²
€ 40,307
Помещение с ремонтом в новом комплексе домов с красивой фасадной входной группой. Легко делимое на 2
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
50 м²
€ 100,766
Готовый магазин. Проходное место
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
170 м²
€ 249,168
Капитальное строение в центре Приморского района. Здание после реконструкции и капитального …
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
159 м²
€ 152,936
Капитальное строение в центре Приморского района. Здание после реконструкции и капитального …
Магазин 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 41,223
Магазин 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
111 м²
€ 137,409
Отлично под сдачу в аренду. Фасад на ул. Конную, рядом Новый рынок, по фасаду 2 отдельных по…
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
211 м²
€ 2,290,143
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
155 м²
€ 439,707
Большой торговый залл 90 м, удобные подсобные помещения. Большие витринные окна. Сигнализаци…
Магазин 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
70 м²
€ 128,248
Проходное и проездное место под любой вид деятельности
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
47 м²
€ 82,445
интересный офис-магазин в людном и "проездном" месте, фасадный вход с витринами, торговый за…
Магазин 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
420 м²
€ 732,846
отдельно стоящее здание, действующий автосалон, возможно под любой вид деятельности (банк, о…
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
33 м²
€ 54,963
Помещение использовалось под магазинчик, возможно под любой вид деятельности. Фасадный вход.…
Магазин 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
84 м²
€ 109,927
Замечательный вариант под магазин или офис, фасад выходит на Успенскую,хорошо просматриваема…
Магазин
Одесса, Украина
142 м²
€ 105,347
Капитальное строение в центре Приморского района. Здание после реконструкции и капитального …
Магазин
Одесса, Украина
100 м²
€ 169,471
2 торговых зала, склад, кабинет, 2 входа(фасадный и складской), 3 больших фасадных окна
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