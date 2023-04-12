Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Магазины

Купить магазин в России

коммерческая недвижимость
5092
рестораны
7
отели
21
офисы
2098
производственные здания
10
инвестиционная недвижимость
46
склады
2428
готовый бизнес
15
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазинв Москва, Россия
Магазин
Москва, Россия
Цена по запросу
The shopping center has been opened in 2016 and is the largest shopping and entertainment ce…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Сибирский федеральный округ
в поселение Десёновское
в Красноярский край
в Химки
в поселение Вороновское
в Ленинградская область
в Можайский район
в поселение Московский
в Одинцово
в Балашиха
в Энгельс
в Калуга
в Красногорск
в Калужская область
в Владикавказ
в Республика Северная Осетия — Алания
в Северо-Кавказский федеральный округ
в Полянское сельское поселение
в Villozskoe gorodskoe poselenie
в Yanegskoe selskoe poselenie

Параметры недвижимости в России

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти