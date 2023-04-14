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Купить магазин в Округ Порту, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Порту
2
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4 объекта найдено
Магазин 1 комнатав Порту, Португалия
Магазин 1 комната
Порту, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 383 м²
€ 700,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
Магазинв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
€ 75,000
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
Магазин 1 ваннаяв Порту, Португалия
Магазин 1 ванная
Порту, Португалия
1 ванных комнат 84 м²
€ 107,000
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
Магазинв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
69 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…

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