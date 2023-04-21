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Продажа офисных помещений в Мадейра, Португалия

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1 объект найдено
Офис 1 комната в Nuns Valley, Португалия
Офис 1 комната
Nuns Valley, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 200,000
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K Продается офис в центре города Фуншал, расположен…
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