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Купить коммерческую недвижимость в Лагоа и Карвоейру, Португалия

8 объектов найдено
Отельв Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
6 323 м² 9/11 Этаж
€ 2,150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отельв Carvoeiro, Португалия
Отель
Carvoeiro, Португалия
Цена по запросу
Туристический курорт состоит из 58 T1 и T2 дома с видом на море и сады, расположенный в экск…
Доходный дом 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 569,500
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
Отельв Lagoa, Португалия
Отель
Lagoa, Португалия
9 800 м²
€ 25,500,000
Carvoeiro - одна из самых красивых зон Алгарве, которое называют скрытым сокровищем побережь…
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
122 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Количество этажей 2
€ 460,000
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
Коммерческаяв Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
83 м²
€ 165,000
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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