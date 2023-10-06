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56 объектов найдено
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Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
2
2
81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
Рекомендовать
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
3
1
121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
Рекомендовать
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
4
4
252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
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Отель в центре города, с видом на город
Tamega e Sousa, Португалия
Отель 4 звезды, 85 номеров, в центре северной столицы Португалии, городе Порту. В проект при…
€350,000
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Отель 2 спальни
Алгарви, Португалия
3
2
140 м²
3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
€351,500
Рекомендовать
Отель
Алентежу, Португалия
Резорт расположен в португальском регионе - Алентежу в Вила Висоза, которая является всемирн…
€280,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
176 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
€715,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
103 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
€550,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
103 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
71 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
3
Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительны…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
55 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
105 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€577,500
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
105 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
105 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
105 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
104 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€577,500
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Рекомендовать
Отель
Алгарви, Португалия
72 м²
3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
91 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya
Лиссабон, Португалия
88 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
92 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
80 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Рекомендовать
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
87 м²
4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
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