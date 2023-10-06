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Отели в Португалии

Алгарве
23
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56 объектов найдено
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
Отель в центре города, с видом на город в Tamega e Sousa, Португалия
Отель в центре города, с видом на город
Tamega e Sousa, Португалия
Отель 4 звезды, 85 номеров, в центре северной столицы Португалии, городе Порту. В проект при…
€350,000
Отель 2 спальни в Алгарви, Португалия
Отель 2 спальни
Алгарви, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
€351,500
Отель в Алентежу, Португалия
Отель
Алентежу, Португалия
Резорт расположен в португальском регионе - Алентежу в Вила Висоза, которая является всемирн…
€280,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
€715,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. …
€550,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Количество этажей 3
Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительны…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. Прекрасные апартаменты в Алгарве Резорт у пляж…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€577,500
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€550,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€577,500
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Portugaliya
Лиссабон, Португалия
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Лиссабон, Португалия
Отель с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Лиссабон, Португалия
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Lisbon Residences Роскошные апартаменты с современным дизайном в отличном месте с захватываю…
€895,000

Типы недвижимости в Португалии

коммерческая недвижимость
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
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коммерческая недвижимость
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