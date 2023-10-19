Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Португалия
  4. Фаро

Коммерческая недвижимость в Фаро, Португалия

Лагоа
6
Loule
5
Лагоа и Карвоейру
5
Albufeira e Olhos de Agua
3
Sao Clemente
3
Албуфейра
3
25 объектов найдено
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Площадь 429 м²
Жилищные здания в полной собственности с этажами или подразделениями, подверженными независи…
€850,000
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…
€1,25 млн
Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
€590,000
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Площадь 147 м²
Prédio localizado perto do Hospital de Faro, центральный центр города, главный герой проекта…
€950,000
Коммерческая в Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
Площадь 110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
€175,000
Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
€569,500
Доходный дом 3 спальни в Sagres, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Sagres, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
€570,000
Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
€500,000
Ресторан, кафе в Montenegro, Португалия
Ресторан, кафе
Montenegro, Португалия
Площадь 587 м²
€1,35 млн
Инвестиционная 10 спален в Aljezur, Португалия
Инвестиционная 10 спален
Aljezur, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
€2,50 млн
Инвестиционная 5 спален в Aljezur, Португалия
Инвестиционная 5 спален
Aljezur, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
€1,40 млн
Коммерческая 1 ванная в Budens, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Budens, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Магазин вставлен в частный кондоминиум в центральном районе Бургау, с отличной видимостью и …
€225,000
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
€460,000
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
€460,000
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Количество этажей 2
Закрытый и уникальный курорт в Карвоейро, Алгарве. Состоит из 22 таунхаусов типологии V2, 3 …
€460,000
Коммерческая в Albufeira, Португалия
Коммерческая
Albufeira, Португалия
Площадь 800 м²
Выставленный на продажу участок здания с видом на море в Альбуфейре - участок 6, 200м2 с утв…
€1,11 млн
Отель в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
€8,00 млн
Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 83 м²
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…
€165,000
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном в Albufeira, Португалия
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном
Albufeira, Португалия
Площадь 20 000 м²
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
€7,10 млн
Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением в Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением
Albufeira, Португалия
Количество спален 30
Площадь 2 000 м²
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…
€5,00 млн

Типы недвижимости в Фаро

отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти