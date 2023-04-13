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Купить магазин в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
15
Фамагуста
8
Магазин В архив
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12 объектов найдено
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин состоит из 174 кв.м первого этажа и мезо…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия. Магазин состоит из открытой планировки торговой…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Агиос Андреас, Никосия. Магазин имеет …
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A spacious shop on the ground floor of the building in Engomi, Nicosia.It comprises of a gro…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Это магазин в Агланции, Никосия.Ι t состоит из: -Первый этаж 279m² состоит из открытой …
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level and basement, in a central location, in Nicosia …
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A shop in Trypiotis in the heart of the Nicosia’s retail and business center. It is lo…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

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