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Дома с гаражом в Ivanovo, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Cherven, Болгария
Дом 6 комнат
Cherven, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот очаровательный двухэтажный дом, расположенный в одной …
$32,425
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Shtraklevo, Болгария
Дом 5 комнат
Shtraklevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Твердый 3-комнатный дом с 998 кв.м. сад и гараж | Штраклево, район Русе IBG Недвижимость пре…
$78,746
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ivanovo, Болгария

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