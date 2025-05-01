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Виллы с гаражом в Верхней Австрии, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 25 комнат в Ufer, Австрия
Вилла 25 комнат
Ufer, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
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Параметры недвижимости в Верхней Австрии, Австрия

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