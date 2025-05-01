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Отели в Нижней Австрии, Австрия

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 1 498 м² в Нижняя Австрия, Австрия
Отель 1 498 м²
Нижняя Австрия, Австрия
Площадь 1 498 м²
Общая площадь земельного участка – 1498 м2 Этажность – 3  Описание:  Всего гостиничных апар…
$1,46 млн
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Отель 530 м² в Konigstetten, Австрия
Отель 530 м²
Konigstetten, Австрия
Площадь 530 м²
Добро пожаловать в сердце Кенигштеттена, Нижняя Австрия! Здесь вас ожидает уникальная возмож…
$1,34 млн
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Отель 6 м² в Echsenbach, Австрия
Отель 6 м²
Echsenbach, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 6 м²
Не упустите эту уникальную возможность и станьте владельцем эксклюзивной недвижимости в само…
$907,560
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