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Дома в Кремзе на Дунае, Австрия

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gneixendorf, Австрия
Дом 5 комнат
Gneixendorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 492 м²
Продается эта недвижимость в живописном центре Гнейксендорфа (Кремс). Особенностью этого иму…
$274,983
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