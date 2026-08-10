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Жилье в Кремзе на Дунае, Австрия

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Gneixendorf, Австрия
Дом 5 комнат
Gneixendorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 492 м²
Продается эта недвижимость в живописном центре Гнейксендорфа (Кремс). Особенностью этого иму…
$276,246
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Квартира 3 комнаты в Кремз на Дунае, Австрия
Квартира 3 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 942 м²
Описание Добро пожаловать в ваш новый дом! Эта красивая старинная квартира с собственным сад…
$543,246
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