Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Hochleithen
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Hochleithen, Австрия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 73 м² в Bogenneusiedl, Австрия
Коммерческое помещение 73 м²
Bogenneusiedl, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Дом расположен недалеко от Мистельбаха и Волькерсдорфа в Вайнвиртеле.!!!Уютный фермерский до…
$232,675
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти