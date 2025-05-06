Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Грац
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Граце, Австрия

однокомнатные
7
двухкомнатные
7
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с садом включая место в подземном гараже без комиссии в Санкт-Петере.
$269,456
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Граце, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти