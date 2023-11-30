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Жильё в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Площадь 106 м²
€499,999
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Дом в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 52 м²
€209,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Отдельный дом на одну семью, построенный в 2018 году в кирпичном строительстве посреди семей…
€450,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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