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Дома в Pressbaum, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Pressbaum, Австрия
Дом 5 комнат
Pressbaum, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 502 м²
Большой кирпичный массивный дом с полностью развитой китовой крышей выставлен на продажу. Те…
$1,58 млн
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