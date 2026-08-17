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Жилье в Вайце, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира в Fischbach, Австрия
Квартира
Fischbach, Австрия
Площадь 600 м²
Идиллическое место, окруженное лесами. Это место неоднократно признавалось самой красивой го…
$754,151
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Квартира 3 комнаты в Гляйсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Гляйсдорф, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
$325,312
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Параметры недвижимости в Вайце, Австрия

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