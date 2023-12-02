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Дома в Санкт-Пёльтен, Австрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€500,000
в месяц
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€600,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€600,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Санкт-Пёльтен, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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