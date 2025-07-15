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Жильё в Оберварте, Австрия

1 объект найдено
Квартира в Штадтшлайнинг, Австрия
Квартира
Штадтшлайнинг, Австрия
Площадь 224 876 м²
Подключение к гольфу, - und Thermenregion Bad Tatsmannsdorf: 10 минут на машине Связь с голь…
$8,42 млн
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Параметры недвижимости в Оберварте, Австрия

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