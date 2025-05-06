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Жильё в Bezirk Mistelbach, Австрия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
BernhardsthalistineineAutostundevonWienausleichtzuerreichen.ÖffentlichkannmanmiteinemZugjede…
$111,694
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Квартира 3 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 3 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
BernhardsthalistineineAutostundevonWienausleichtzuerreichen.ÖffentlichkannmanmiteinemZugjede…
$122,976
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Квартира в Bernhardsthal, Австрия
Квартира
Bernhardsthal, Австрия
Площадь 625 м²
Количество этажей 4
Bernhardshalisteineintundwonwienwienwienwienwienwienwienwienwienwienwienwienwienwienleichtre…
$733,345
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Квартира 4 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
DieseImmobiliebefindetsichinNiederösterreich,imOrt2275Bernhardsthal.DerOrtliegtimnördlichenT…
$111,694
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Квартира 3 комнаты в Bernhardsthal, Австрия
Квартира 3 комнаты
Bernhardsthal, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
a shy; ne 3 - room apartment, top 6, plus k ü che, bath and toilet in the new condition.   T…
$140,701
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Параметры недвижимости в Bezirk Mistelbach, Австрия

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