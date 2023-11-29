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Жильё в Корнойбург, Австрия

Gemeinde Gerasdorf bei Wien
15
Gemeinde Korneuburg
4
Gemeinde Stockerau
4
32 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€355,000
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Дом 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€355,000
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Дом 2 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€289,000
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Квартира в Tresdorf, Австрия
Квартира
Tresdorf, Австрия
€495,000
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Дом 5 комнат в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€592,000
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Дом в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом
Gemeinde Stockerau, Австрия
Площадь 90 м²
€379,000
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Дом 2 комнаты в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Дом 2 комнаты
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€629,000
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Дом 8 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 8 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
€738,000
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Дом 5 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
€1,75 млн
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Квартира 1 ванная в Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 1 ванная
Gemeinde Stockerau, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€298,600
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Дом 12 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Дом 12 комнат
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Эта вилла рубежа веков продается в центральном месте в Лангенцерсдорфе, в настоящее время он…
€2,15 млн
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Дом 2 ванных в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 ванных
Langenzersdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€590,000
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Дом 5 комнат в Grossrussbach, Австрия
Дом 5 комнат
Grossrussbach, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
€460,000
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Дом 6 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
€684,000
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Дом 5 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
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€455,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 392 м²
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 612 м²
€223,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 122 м²
€228,000
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Квартира 3 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 542 м²
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
€336,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 392 м²
€222,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 122 м²
€228,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
Более 80 недавно построенных инвесторов и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими к…
€255,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
€252,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 612 м²
€228,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 392 м²
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 492 м²
€227,000
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Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
€239,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
€599,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
€589,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Korneuburg, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Korneuburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
€589,000
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Типы недвижимости в Корнойбург

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Корнойбург, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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