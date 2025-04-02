Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Bezirk Bruck an der Leitha
  4. Земельные участки

Земельные участки в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

1 объект найдено
Участок земли в Петронелль-Карнунтум, Австрия
Участок земли
Петронелль-Карнунтум, Австрия
Площадь 276 м²
Солнечный участок с утвержденным жилым проектом! Ищете первоклассную инвестиционную возможн…
$291,464
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти