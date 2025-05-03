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Service Line

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Об агентстве

 Service Line — агентство недвижимости, основанное в 2024 году в Грузии, Тбилиси. Наша компания предлагает нашим клиентам широкий ассортимент высококачественной продуService Line — агентство недвижимости, основанное в 2024 году в Грузии, Тбилиси.

 Наша компания предлагает нашим клиентам широкий ассортимент высококачественной продукции. Во многом благодаря нашему знанию рынка мы предоставляем нашим клиентам лучшие предложения. Мы также предоставляем инвесторам персональную помощь от нашей опытной команды экспертов в сфере недвижимости, бесплатно.

Услуги
  • Консультация по текущему рынку недвижимости
  • Переговоры с владельцем недвижимости
  • Юридическая ориентация 
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 16:23
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 32 объекта
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 30
Продаётся отремонтированная однокомнатная квартира-студия площадью 33 кв.м, полностью меблир…
$69,300
Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается в новостройке двухкомнатная жилая квартира площадью 64 кв.м. с 1 спальней, в состо…
$60,000
Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в жилом комплексе «пассажир»…
$46,200
Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси
Число комнат 4
Площадь 343 м²
Этаж 4
Продается жилая квартира площадью 343 кв.м. в строящемся комплексе «Панорама Гагарин», 4 эта…
$116,600
Дома
Смотреть все 12 объектов
Коттедж 1 комната в Боржоми, Грузия
Коттедж 1 комната
Боржоми
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, около 6-го и 7-го пассажирских корпусов Всего - 3 комнаты, 2…
$51,700
Дом в Тбилиси, Грузия
Дом
Тбилиси
Площадь 1 860 м²
Продается в Тбилиси земельный участок площадью 1860 кв.м. М. С домом, подсобными помещениями…
$241,800
Дом 12 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 12 комнат
Тбилиси
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 755 м²
Количество этажей 3
Это здание — бывший отель. Продается как коммерческое помещение. Расположен в центре старого…
$1,90 млн
Дом 6 комнат в Озургети, Грузия
Дом 6 комнат
Озургети
Число комнат 6
Площадь 883 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом площадью 318 кв.м в Озургети, на улице Чохатаури, дом №4. Площадь земе…
$33,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 30 объектов
Коммерческое помещение 1 221 м² в Бакуриани, Грузия
Коммерческое помещение 1 221 м²
Бакуриани
Площадь 1 221 м²
Продаётся гостиница площадью 721 кв.м с 20 номерами, расположенная на земельном участке 500 …
$473,000
Коммерческое помещение 1 196 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 1 196 м²
Батуми
Площадь 1 196 м²
Продаётся автостоянка площадью 1,196 кв.м на первой береговой линии в Гонио , рядом с гостин…
$180,400
Продается парковочное место площадью 1303 кв. м в Бакуриани в Бакуриани, Грузия
Продается парковочное место площадью 1303 кв. м в Бакуриани
Бакуриани
Площадь 1 303 м²
Продается парковочное место площадью 1303 кв.м. в Бакуриани, Кохтис Дзири, Пассажирский корпус № 9.
$123,600
Продается мансарда 101 кв.м. м в Тбилиси в Тбилиси, Грузия
Продается мансарда 101 кв.м. м в Тбилиси
Тбилиси
Число комнат 1
Площадь 101 м²
Продается чердак площадью 101 кв.м по адресу ул. Саирме, д.10, высота чердака 1,5м, пригоден…
$30,600
Земельные участки
Смотреть все 65 объектов
Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси
Площадь 977 м²
Продается земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 977 кв.м. в селе Дигом…
$120,000
Участок земли в Тбилиси, Грузия
Участок земли
Тбилиси
Продается земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 500 кв.м. в Тбилиси, п…
$49,500
Участок земли в Батуми, Грузия
Участок земли
Батуми
Площадь 5 580 м²
Продается сельскохозяйственная земля в Батуми, ул. Григола Элиавы, №.30.   5580 кв.м. С с…
$2,81 млн
Участок земли в Тортиза, Грузия
Участок земли
Тортиза
Продается участок сельскохозяйственного назначения площадью 7454 кв.м. в Гори, село Тортиза.
$17,000
Наши агенты в Грузии
Андро Гоксадзе
Андро Гоксадзе
139 объектов
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Год основания компании 2006
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Geos
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