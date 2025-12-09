Santorini Private Oasis

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Компания AXIA REAL ESTATE имеет офисы в 3-х крупных городах нашей страны. В АФИНАХ 53 Solonos, THESSALONIKI 53 Vassileos Irakliou и 53 KAVALA Pavlou Mela 12.
Компания AXIA REAL ESTATE основана на трех очень простых и твердых принципах: 25-летний опыт, прозрачность и командная работа. Руков…
EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юрид…
ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги:
Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости;
Яхтенные и парусные брокеры;
Экспертиза недвижимости;
Ремонт и управление недвижимостью;
…
GREEKESTATE.EU
«Создание ценности для наших клиентов»
Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:
• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и…
Агентство недвижимости ARGOLIDA REAL ESTATE расположено в префектурах Арголида, Аркадия, Коринф, а также в других районах Пелопоннеса. Компания предлагает высококачественные услуги, полностью отвечающие современным требованиям рынка недвижимости.
Мы располагаем большим количеством объекто…