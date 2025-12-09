  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Santorini Private Oasis

Santorini Private Oasis

Emporio, Thira, Santorini, 84700
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 05:15
(UTC+2:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Греции
Aimilios Patychakis
Aimilios Patychakis
1 объект
Antigone Loumakou
Antigone Loumakou
Агентства рядом
AXIA REAL ESTATE
Греция, Municipality of Alimos
Жилая недвижимость 189 Коммерческая недвижимость 34 Долгосрочная аренда 186 Земельные участки 92
Компания AXIA REAL ESTATE имеет офисы в 3-х крупных городах нашей страны. В АФИНАХ 53 Solonos, THESSALONIKI 53 Vassileos Irakliou и 53 KAVALA Pavlou Mela 12.  Компания AXIA REAL ESTATE основана на трех очень простых и твердых принципах: 25-летний опыт, прозрачность и командная работа. Руков…
Оставить заявку
EPSILON TEAM
Греция, Municipality of Athens
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юрид…
Оставить заявку
Erasmosgroup
Греция, Municipality of Athens
Жилая недвижимость 198 Коммерческая недвижимость 3
ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги: Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости; Яхтенные и парусные брокеры; Экспертиза недвижимости; Ремонт и управление недвижимостью; …
Оставить заявку
GreekEstate.eu
Греция, Ioannina Municipality
Год основания компании 2005
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 2 Земельные участки 4
GREEKESTATE.EU «Создание ценности для наших клиентов» Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру: • Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и…
Оставить заявку
ARGOLIDA REAL ESTATE
Греция, Municipality of Nafplio
Жилая недвижимость 32 Коммерческая недвижимость 5 Земельные участки 5
Агентство недвижимости ARGOLIDA REAL ESTATE расположено в префектурах Арголида, Аркадия, Коринф, а также в других районах Пелопоннеса. Компания предлагает высококачественные услуги, полностью отвечающие современным требованиям рынка недвижимости. Мы располагаем большим количеством объекто…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти