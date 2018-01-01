ООО «АН Академия»

Наша компания на рынке более 15 лет. У нас работают только профессионалы, которые подберут Вам недвижимость вашей мечты. Наша команда профессионально на индивидуальных условиях подберет Вам программу ипотечного кредитования, квалифицированные юристы проведут юридическое сопровождение сделки. Наши все сделки застрахованы. С нами надежно и безопасно!!!
«Федеральный Оператор Недвижимости» — отраслевая компания с собственной инфраструктурой обслуживания клиентов, в которую входят: юридический отдел, ипотечный отдел, служба оценки, отдел web-разработки, единая HR-служба, отдел маркетинга, служба технической поддержки, call-центр, отраслевой портал Fedoperator.ru, СRM ФОН, обучающая платформа А-ФОН, отдел контента, отдел web-продвижения (SEO, SMM, Direct, Adwords), а также отдел по развитию партнерской сети.
GHA Proje – компания со штаб квартирой в Стамбуле, которая специализируется на нескольких направлениях: продажа объектов в Турции, подбор недвижимости в других странах, получение второго гражданства или вида на жительство через официальные государственные инвестиционные программы, а так же управлением Девелоперских проектов «под ключ». Мы стремимся к развитию человеческого потенциала в мире без границ.
Наше агентство элитной недвижимости уже более 15 лет оказывает высокопрофессиональные услуги в сфере недвижимости элит-класса. Показателями успешности нашей работы и безупречной репутации являются многочисленные благодарные отзывы наших клиентов, которым мы помогли решить проблемы с приобретением или продажей жилого и коммерческого недвижимого имущества.
Купить элитную недвижимость – значит, не только приобрести квартиру, дом или офис мечты, но и выгодно инвестировать капитал. Квадратные метры из категории «элит» всегда остаются в тренде, независимо от восходящих и нисходящих фаз экономических циклов мировой экономики. Эксперты агентства тщательно отслеживают тенденции рынка элитной недвижимости, а потому любая сделка, совершенная с «МЕЗОН», для наших клиентов априори является выгодной.