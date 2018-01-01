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MİSHANDİ Consulting

Турция, Kışla, iz Business Center, 37. Sk. No:6 D:102, 07040 Muratpaşa/Antalya
;
MİSHANDİ Consulting
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
hesabim.hepsiemlak.com/portfoy
Описание

Misyon:

Mishnadi Consulting, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilere, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sunmak ve onlara yardımcı olmaktır.

Vizyon:

Mishnadi Consulting, Türkiye'nin lider danışmanlık firması olmak ve Türkiye'ye yatırım yapan kişilerin en iyi şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Misyon ve vizyonun açıklaması:

Mishnadi Consulting'in misyonu, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilere, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sunmak ve onlara yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, iş kurma, konut satın alma, oturma izni alma, sağlık sigortası yaptırma, banka hesabı açma, Türkiye vatandaşlığı kazanma, vize alma, gayrimenkul satın alma, kiralama, para ve döviz değişimi ve VIP transfer gibi hizmetleri sunmaktadır.

Mishnadi Consulting'in vizyonu, Türkiye'nin lider danışmanlık firması olmak ve Türkiye'ye yatırım yapan kişilerin en iyi şekilde desteklenmesini sağlamaktır. Bu vizyon doğrultusunda, firma, hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır.

Миссия:

Mishnadi Consulting - это компания, которая предоставляет все необходимые услуги людям, проживающим в Турции или желающим инвестировать в Турцию.

Видение:

Mishnadi Consulting стремится стать ведущей консалтинговой фирмой в Турции и обеспечить наилучшую поддержку людям, инвестирующим в Турцию.

Объяснение миссии и видения:

Миссия Mishnadi Consulting заключается в предоставлении людям, проживающим в Турции или желающим инвестировать в Турцию, всех необходимых услуг и помощи. В рамках этого, компания предлагает такие услуги, как открытие бизнеса, покупка жилья, получение вида на жительство, оформление медицинской страховки, открытие банковского счета, получение турецкого гражданства, оформление визы, покупка недвижимости, аренда, обмен валюты и VIP-трансфер.

Видение Mishnadi Consulting заключается в том, чтобы стать ведущей консалтинговой фирмой в Турции и обеспечить наилучшую поддержку людям, инвестирующим в Турцию. В соответствии с этим видением, компания сосредоточена на постоянном повышении качества обслуживания и максимизации удовлетворенности клиентов.

Mission:

Mishnadi Consulting is a company that provides all the necessary services to people living in Turkey or who want to invest in Turkey.

Vision:

Mishnadi Consulting strives to be the leading consulting firm in Turkey and to provide the best support to people investing in Turkey.

Explanation of the mission and vision:

Mishnadi Consulting's mission is to provide people living in Turkey or who want to invest in Turkey with all the necessary services and assistance. Within this, the company offers services such as business start-up, property purchase, residence permit acquisition, medical insurance, bank account opening, Turkish citizenship acquisition, visa acquisition, property purchase, rental, currency exchange and VIP transfer.

Mishnadi Consulting's vision is to be the leading consulting firm in Turkey and to provide the best support to people investing in Turkey. In line with this vision, the company is focused on continuously improving the quality of service and maximizing customer satisfaction.

Услуги

MISHANDI Consulting 🍀ВСЕ УСЛУГИ  В ТУРЦИИ🍀 Мы предлагаем  следующие услуги: •Консультация по открытию бизнеса/покупки жилья/ •ВНЖ под ключ •Медицинские страховки •Открытие счета в банке •Получение гражданства Турции. •Помощь с просроченной визой •Рабочая виза •Студенческая виза •Помощь в покупке жилья •Аренда квартир, вилл, апартаментов, яхт •Полное сопровождение сделки всей недвижимости •Обмен денег/валюты/крипты •VIP трансфер/такси

 

TÜRKİYE'DE TÜM HİZMETLER

Sunduğumuz hizmetler:

  • İş kurma/konut satın alma danışmanlığı
  • Tam donanımlı oturma izni
  • Sağlık sigortası
  • Banka hesabı açma
  • Türkiye vatandaşlığı
  • Çalışma vizesi
  • Öğrenci vizesi
  • Konut satın alma yardımı
  • Daire, villa, apartman, yat kiralama
  • Tüm gayrimenkul işlemlerinde tam destek
  • Para/döviz/kripto para değişimi
  • VIP transfer/taksi

İşbirliği ve alternatif talepler için bilgi vermeye hazırız...

All Services in Turkey

Services we offer:

  • Business/Property Acquisition Consulting
  • Turnkey Residence Permit
  • Health Insurance
  • Bank Account Opening
  • Turkish Citizenship
  • Assistance with Expired Visa
  • Work Visa
  • Student Visa
  • Property Acquisition Assistance
  • Apartment, Villa, Apartment, Yacht Rental
  • Full Support in All Real Estate Transactions
  • Money/Currency/Cryptocurrency Exchange
  • VIP Transfer/Taxi

We are ready to provide information for cooperation and alternative requests...

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С 2014 года наша компания занимается недвижимостью. Мы успешно зарекомендовали себя на российском и  международном рынке. Мы предлагаем нашим клиентам приобрести недвижимость в Турции для получения дохода в евро и диверсификации своего Инвестиционного портфеля. Мы комплексно подходим к решению вопроса клиента, от выявления потребностей до их удовлетворения.  

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Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
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Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

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Prime Property Real Estate Investment Consultancy - ведущая турецкая профессиональная компания по продаже и маркетингу проектов.

Prime Property - ведущая компания по маркетингу недвижимости в Турции со своим профессиональным персоналом, специализирующимся на дизайне интерьеров, финансовом анализе, маркетинге и фотографии. Поддерживая маркетинговую деятельность с помощью современных инструментов CRM, мы предоставляем нашим клиентам поддержку по жилищным кредитам по самым низким ценам.

Мы основываем секрет нашего успеха на нашем принципе послепродажного обслуживания и стремимся быть рядом с нашими клиентами во всех их нуждах от А до Я.

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