MİSHANDİ Consulting

Описание

Misyon:

Mishnadi Consulting, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilere, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sunmak ve onlara yardımcı olmaktır.

Vizyon:

Mishnadi Consulting, Türkiye'nin lider danışmanlık firması olmak ve Türkiye'ye yatırım yapan kişilerin en iyi şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Misyon ve vizyonun açıklaması:

Mishnadi Consulting'in misyonu, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilere, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sunmak ve onlara yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, iş kurma, konut satın alma, oturma izni alma, sağlık sigortası yaptırma, banka hesabı açma, Türkiye vatandaşlığı kazanma, vize alma, gayrimenkul satın alma, kiralama, para ve döviz değişimi ve VIP transfer gibi hizmetleri sunmaktadır.

Mishnadi Consulting'in vizyonu, Türkiye'nin lider danışmanlık firması olmak ve Türkiye'ye yatırım yapan kişilerin en iyi şekilde desteklenmesini sağlamaktır. Bu vizyon doğrultusunda, firma, hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır.

Миссия:

Mishnadi Consulting - это компания, которая предоставляет все необходимые услуги людям, проживающим в Турции или желающим инвестировать в Турцию.

Видение:

Mishnadi Consulting стремится стать ведущей консалтинговой фирмой в Турции и обеспечить наилучшую поддержку людям, инвестирующим в Турцию.

Объяснение миссии и видения:

Миссия Mishnadi Consulting заключается в предоставлении людям, проживающим в Турции или желающим инвестировать в Турцию, всех необходимых услуг и помощи. В рамках этого, компания предлагает такие услуги, как открытие бизнеса, покупка жилья, получение вида на жительство, оформление медицинской страховки, открытие банковского счета, получение турецкого гражданства, оформление визы, покупка недвижимости, аренда, обмен валюты и VIP-трансфер.

Видение Mishnadi Consulting заключается в том, чтобы стать ведущей консалтинговой фирмой в Турции и обеспечить наилучшую поддержку людям, инвестирующим в Турцию. В соответствии с этим видением, компания сосредоточена на постоянном повышении качества обслуживания и максимизации удовлетворенности клиентов.

Mission:

Mishnadi Consulting is a company that provides all the necessary services to people living in Turkey or who want to invest in Turkey.

Vision:

Mishnadi Consulting strives to be the leading consulting firm in Turkey and to provide the best support to people investing in Turkey.

Explanation of the mission and vision:

Mishnadi Consulting's mission is to provide people living in Turkey or who want to invest in Turkey with all the necessary services and assistance. Within this, the company offers services such as business start-up, property purchase, residence permit acquisition, medical insurance, bank account opening, Turkish citizenship acquisition, visa acquisition, property purchase, rental, currency exchange and VIP transfer.

Mishnadi Consulting's vision is to be the leading consulting firm in Turkey and to provide the best support to people investing in Turkey. In line with this vision, the company is focused on continuously improving the quality of service and maximizing customer satisfaction.