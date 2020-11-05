Описание

Проект «Инвестиции в Словении» возник на основе постоянно растущего спроса на качественные и профессиональные услуги в рамках закона о риэлторских услугах в Словении для граждан стран СНГ и др.

Мы предлагаем избранные и проверенные варианты объектов недвижимости со стороны наших партнеров — сети агентств недвижимости, предоставляем полный комплекс услуг в сфере инвестиций в недвижимость и «живой бизнес»: от подбора и проверки объекта — до сопровождения сделки купли-продажи и дальнейшего управления объектом.

Большой выбор девелоперских проектов, высокопрофессиональные партнеры в сфере инжиниринга, проектирования, дизайнеров и строительных компаний. Наши специалисты говорят на словенском, русском, английском, хорватском и сербском языках.