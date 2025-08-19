  1. Realting.com
Венгрия, Szekesfehervari jaras
Агентство недвижимости
Меньше месяца
English, Deutsch, Hungarian
www.dprm.hu
Об агентстве

Специализируясь на том, чтобы предложить лучшие апартаменты на берегу реки на вашем столе, мы можем предложить лучшие продажи и аренду в быстро растущих районах Будапешта.

Резиденции Duna-Pest, лучшие роскошные кондоминиумы Будапешта на набережной, расположены в 9-м районе в рамках Центра города Тысячелетия, между мостами Петофи и Лагиманиоси.

С видом на красивую панораму живописной реки Дунай и многие из самых замечательных особенностей Будапешта, эти современные кондоминиумы были предназначены специально для тех, кто предпочитает наслаждаться исключительным образом жизни. Современный дизайн, высочайший комфорт, живописная панорама и самые современные удобства и строительные технологии - это лишь образцы многих уникальных функций, предлагаемых в первых роскошных башнях Будапешта.

Услуги

Мы предоставляем полный спектр услуг для наших клиентов со всего мира, заключая долгосрочные сделки с сильным опытом работы в секторе недвижимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:18
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты в Венгрии
4 объекта
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
