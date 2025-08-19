Об агентстве

Специализируясь на том, чтобы предложить лучшие апартаменты на берегу реки на вашем столе, мы можем предложить лучшие продажи и аренду в быстро растущих районах Будапешта.

Резиденции Duna-Pest, лучшие роскошные кондоминиумы Будапешта на набережной, расположены в 9-м районе в рамках Центра города Тысячелетия, между мостами Петофи и Лагиманиоси.

С видом на красивую панораму живописной реки Дунай и многие из самых замечательных особенностей Будапешта, эти современные кондоминиумы были предназначены специально для тех, кто предпочитает наслаждаться исключительным образом жизни. Современный дизайн, высочайший комфорт, живописная панорама и самые современные удобства и строительные технологии - это лишь образцы многих уникальных функций, предлагаемых в первых роскошных башнях Будапешта.