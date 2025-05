Specyfika swobodnego układu płaskiego

Mieszkanie z wolnym planem to lokal mieszkalny, w którym na etapie oddawania do użytku nie ma ścian wewnętrznych. Kiedyś można było budować mieszkania bez ścian działowych tylko w domach szkieletowych, ale ostatnio technologia umożliwiła budowę domów panelowych również o takich układach.

Modę na otwarte plany mieszkań zapoczątkowały kiedyś kawalerki . Deweloperzy, z jednej strony kierując się sytuacją na rynku, a z drugiej starając się zaoszczędzić, zaczęli oddawać mieszkania nie tylko bez wykończenia, ale i bez wewnętrznych ścianek działowych. Zostało to przedstawione jako absolutny plus, ponieważ właściciel mieszkania mógł, jak to się mówi, wykazać się w pełni swoją wyobraźnią — połączyć kuchnię z jadalnią, obejść się bez ciemnego i długiego korytarza, urządzić sypialnię w centrum ogromnego pokoju i tak dalej.

W praktyce jednak zwykle tak nie jest. Przyszli właściciele mieszkań z wolnym planem powinni być świadomi niektórych ograniczeń. Na przykład, mimo braku ścian, nadal nie będą mogli zamienić kuchni i pokoju dziecięcego, albo umieścić szatni w łazience, a siłowni w toalecie. Wszystkie mokre tereny muszą pozostać na swoich miejscach, a wszystkie radykalne zmiany trzeba będzie potem długo i ciężko legalizować, dźwigając stosy dokumentów do odpowiednich urzędów. Na koniec okazuje się, że trzeba będzie jeszcze wybudować ściany w kuchni, łazience i toalecie. Co więcej, nowy właściciel będzie musiał to zrobić na własny koszt, a nie na koszt dewelopera , który umiejętnie sprzedał klientom darmowe planowanie.

Kolejny niuans: jeśli kupili Państwo 100 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, to po przebudowie i budowie ścian (prawdopodobnie Państwo chcą przydzielić sypialnię lub pokój dziecięcy), powierzchnia mieszkania zostanie zmniejszona o kilka kwadratów.

Wśród plusów swobodnego planowania jest to, że nie będziecie musieli Państwo rozbijać niepotrzebnych ścian, co oznacza o wiele mniej głośną i zakurzoną pracę, niż gdybyście mieli wyburzyć przegrodę w zwykłym domu.

Dodatkowo w mieszkaniach bez ścian można stworzyć dokładnie to, co się lubi. Nietypowe projekty z efektownymi detalami to właśnie takie mieszkania z wolnym planem.