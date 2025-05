Co to jest barka mieszkalna

Pływający dom, lub houseboat to statek lub inny obiekt pływający przeznaczony do użytku jako mieszkanie . Pływający dom może poruszać się po rzekach, zatokach, jeziorach lub limanach. Fale nie mogą być wyższe niż 1,2 metra, a prędkość wiatru nie większa niż 15 metrów na sekundę. Średni czas pracy houseboata wynosi od 3 dni do 2 tygodni.

Rodzaje pływających domów

Istnieją podgatunki pływających domów, które nie posiadają silnika z braku potrzeby, gdyż przez większość czasu są zacumowane, podciągnięte do brzegu i/lub zakotwiczone w jego pobliżu. Takie houseboaty są podłączone do prądu i wody ze stałego lądu.

Alternatywnie, istnieje wiele pływających domów z potężnymi silnikami łodzi. Zazwyczaj są one wyposażone w samodzielne systemy zasilania, dzięki czemu mogą wypływać w długie rejsy.

Ten rodzaj opcji noclegowej zyskał dużą popularność, a na wyspie powstały całe osiedla z zespołami mieszkaniowymi z mostami i chodnikami między hausbotami oraz między tymi osiedlami a brzegiem morza. Z reguły te pływające kompleksy mieszkaniowe mają wszystkie udogodnienia:

własne ujęcie wody,

ścieki,

połączenie telefoniczne,

połączenie internetowe,

elektryczność.

Budowa i niuanse użytkowania pływających domów

Zamiast fundamentu, houseboaty mają pływającą platformę pontonową, która może być wykonana z drewna, żelbetu, polietylenu, włókna szklanego lub kombinacji tych materiałów.

Warianty z kadłubami stalowymi i aluminiowymi są zwykle wykorzystywane w niektórych krajach do tzw. pływających domów wakacyjnych. Materiały te nadają się tylko do użytku sezonowego, ponieważ w zimnej porze roku trzeba je podnosić z wody w celu przechowywania i konserwacji.

Pływające domy z kadłubami betonowymi (a w niektórych przypadkach także polietylenowymi) nie muszą być zimą podnoszone z wody, ponieważ nie obawiają się odkształcenia przez skorupy lodowe w wodzie. Dlatego takie domy pływające mogą być wykorzystywane przez cały rok. Układ może być jedno- i wielokadłubowy, najczęściej są to katamarany i trimarany.

Zgodnie z obecnością silnika, takie domy są podzielone na samobieżne i nienapędzane. Mogą być zaburtowe, stacjonarne, zasilane olejem napędowym lub benzyną. Silniki stacjonarne wyposażone są w kolumny kątowe. Domy pływające mogą mieć również pędniki na rufie i dziobie.