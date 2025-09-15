Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
A furnished and luxuriously equipped three-bedroom apartment of 96m² is available for rent on the fifth floor of a residential building in the Master neighborhood.
Layout: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, three bedrooms (one of which is a master bedroom), two bathrooms, laundry room, and terrace.
The apartment is equipped with a multi-split system.
It is located in a newly built building with two elevators, and the entrance is regularly maintained.
The rental price includes a parking space.
The apartment is available for long-term rent with a required deposit!
