  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
;
10
ID: 28818
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se nalazi u slijepoj ulici koja garantuje veliki stepen privatnosti. Ispred se nalazi više parking mjesta.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$144,354
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,113
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,873
Trosoban nov, neuseljen duplex stan od 120m2 nalazi se u Tivtu. Odlikuje se privatnošću, otvorenim pogledom na more, svježim vazduhom i dvije velike terase. Ispred zgrade je jedno parking mesto. Stan se nalazi iznad crkve Svetog Antonija, na 4. spratu zgrade bez lifta
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion".   Po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 38m2, na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku VI.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
