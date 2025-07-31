Apart hotel Amra

🏝️ AMRA jest pierwszym cennym ośrodkiem wellness w lagunie UAE!
📍 Umm al- Qaiwain jest ekologicznym rezerwatem przyrody nad morzem, zaledwie 20 minut od Wynn Casino na wyspie Marjan.
🔹 Koncepcja projektu:
✅Pierwszy zintegrowany luksusowy ośrodek wellness ZEA
✅Ekologia: przywracanie koralowców z ArchiREEF, chroniona laguna z mangramem
✅100% widok na morze ze wszystkich 816 apartamentów w trzech wieżach
✅Inteligentne technologie: robot osobisty Citi Buddy, kontrola poprzez aplikację
💰 Koszt apartamentów (od):
Studios: od 690 000 AED (~ 188 000 dolarów)
1 sypialnia: od 1,1 mln AED (~ 300,000 dolarów)
2 sypialnie: od 1,6 miliona AED (~ 435 000 dolarów)
3 sypialnie: od 1,85 mln AED (~ 505,000 dolarów)
4 sypialnie: od 4,1 mln AED (~ 1,115000 dolarów)
🏡 Usługi wykończeniowe i wyposażenie:
✔ Kompletne wyposażenie i urządzenia Smeg
✔ Danie Villeroy & Boch
✔ Inteligentny dom - zarządzanie światłem, klimat, wynajem przez aplikację
🌿 Infrastruktura wellness (470000 m2):
✅SPA i terapia: krioterapia / hydroterapia, kapsułki hiperbaryczne
✅Sport: fitness na świeżym powietrzu, pickleball, mini golf, futsal
✅Rozrywka: kina, strefy VR, kręgle, sale konferencyjne
✅Dzieci i obszary rodzinne, wiszące ogrody, kluby plażowe na dachu
✅Jacht marina, Helipad, supermarket organiczny
📍 Lokalizacja i dojazd:
🗺️Spójrz na mapę.
🚗Nowa trasa AED750 mln do zmniejszenia trasy w Dubaju o 45% do 2027 r.
🎰20 minut do Kasyno Wynn na wyspie Marjan - przyszłe centrum rozrywki w Stanach Zjednoczonych
📈 Korzyści inwestycyjne:
✔Zarządzanie wynajmem poprzez aplikację - automatyczna cena i rezerwacja
✔Rentowność dzięki turystyce wellness - rynek warty 1,4 biliona dolarów do 2027 r.
✔70 / 30 plan płatności - raty za 3 lata od daty dostawy (IV kwartał 2028 r.)
✔Pełna obsługa - concierge, sprzątanie, konserwacja
🚀 Dlaczego AMRA jest unikalnym atutem?
🔹wyłączna lokalizacja - ostatni nieskazitelny emirat laguny
🔹Wellness - rosnący popyt na turystykę zdrowotną
🔹Technologia - Inteligentne zarządzanie dochodami pasywnymi
🔹Sąsiedztwo z Rixos i Wynn - gwarancja środowiska premium
📲 Skontaktuj się z nami w celu rezerwacji!
✅ Zarezerwuj apartament z widokiem na lagunę
✅ Pobierz szczegółowe obliczenia dochodów z wynajmu
✅ Zorganizuj wycieczkę online po salonie projektu
# ZEA # UmmElKaivin # WellnessResort # Investments # PremiumReal Estate # AMRA
🔥 Być jednym z pierwszych - wyłączny dostęp do dobrobytu przyszłości ZEA!
P.S. Ceny rosną z każdej kolejki sprzedaży - mają czas na ustalenie kosztów na początku.