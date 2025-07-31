Apart hotel Amra

🏝️ AMRA jest pierwszym cennym ośrodkiem wellness w lagunie UAE!

📍 Umm al- Qaiwain jest ekologicznym rezerwatem przyrody nad morzem, zaledwie 20 minut od Wynn Casino na wyspie Marjan.

🔹 Koncepcja projektu:

✅Pierwszy zintegrowany luksusowy ośrodek wellness ZEA

✅Ekologia: przywracanie koralowców z ArchiREEF, chroniona laguna z mangramem

✅100% widok na morze ze wszystkich 816 apartamentów w trzech wieżach

✅Inteligentne technologie: robot osobisty Citi Buddy, kontrola poprzez aplikację

💰 Koszt apartamentów (od):

Studios: od 690 000 AED (~ 188 000 dolarów)

1 sypialnia: od 1,1 mln AED (~ 300,000 dolarów)

2 sypialnie: od 1,6 miliona AED (~ 435 000 dolarów)

3 sypialnie: od 1,85 mln AED (~ 505,000 dolarów)

4 sypialnie: od 4,1 mln AED (~ 1,115000 dolarów)

🏡 Usługi wykończeniowe i wyposażenie:

✔ Kompletne wyposażenie i urządzenia Smeg

✔ Danie Villeroy & Boch

✔ Inteligentny dom - zarządzanie światłem, klimat, wynajem przez aplikację

🌿 Infrastruktura wellness (470000 m2):

✅SPA i terapia: krioterapia / hydroterapia, kapsułki hiperbaryczne

✅Sport: fitness na świeżym powietrzu, pickleball, mini golf, futsal

✅Rozrywka: kina, strefy VR, kręgle, sale konferencyjne

✅Dzieci i obszary rodzinne, wiszące ogrody, kluby plażowe na dachu

✅Jacht marina, Helipad, supermarket organiczny

📍 Lokalizacja i dojazd:

🗺️Spójrz na mapę.

🚗Nowa trasa AED750 mln do zmniejszenia trasy w Dubaju o 45% do 2027 r.

🎰20 minut do Kasyno Wynn na wyspie Marjan - przyszłe centrum rozrywki w Stanach Zjednoczonych

📈 Korzyści inwestycyjne:

✔Zarządzanie wynajmem poprzez aplikację - automatyczna cena i rezerwacja

✔Rentowność dzięki turystyce wellness - rynek warty 1,4 biliona dolarów do 2027 r.

✔70 / 30 plan płatności - raty za 3 lata od daty dostawy (IV kwartał 2028 r.)

✔Pełna obsługa - concierge, sprzątanie, konserwacja

🚀 Dlaczego AMRA jest unikalnym atutem?

🔹wyłączna lokalizacja - ostatni nieskazitelny emirat laguny

🔹Wellness - rosnący popyt na turystykę zdrowotną

🔹Technologia - Inteligentne zarządzanie dochodami pasywnymi

🔹Sąsiedztwo z Rixos i Wynn - gwarancja środowiska premium

