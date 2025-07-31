  1. Realting.com
Apart hotel Amra

Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie
od
$204,000
;
10
ID: 33295
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Umm al-Kajwajn

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    30

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

🏝️ AMRA jest pierwszym cennym ośrodkiem wellness w lagunie UAE!
📍 Umm al- Qaiwain jest ekologicznym rezerwatem przyrody nad morzem, zaledwie 20 minut od Wynn Casino na wyspie Marjan.

🔹 Koncepcja projektu:

✅Pierwszy zintegrowany luksusowy ośrodek wellness ZEA
✅Ekologia: przywracanie koralowców z ArchiREEF, chroniona laguna z mangramem
✅100% widok na morze ze wszystkich 816 apartamentów w trzech wieżach
✅Inteligentne technologie: robot osobisty Citi Buddy, kontrola poprzez aplikację

💰 Koszt apartamentów (od):

  • Studios: od 690 000 AED (~ 188 000 dolarów)

  • 1 sypialnia: od 1,1 mln AED (~ 300,000 dolarów)

  • 2 sypialnie: od 1,6 miliona AED (~ 435 000 dolarów)

  • 3 sypialnie: od 1,85 mln AED (~ 505,000 dolarów)

  • 4 sypialnie: od 4,1 mln AED (~ 1,115000 dolarów)

🏡 Usługi wykończeniowe i wyposażenie:

✔ Kompletne wyposażenie i urządzenia Smeg
✔ Danie Villeroy & Boch
✔ Inteligentny dom - zarządzanie światłem, klimat, wynajem przez aplikację

🌿 Infrastruktura wellness (470000 m2):

✅SPA i terapia: krioterapia / hydroterapia, kapsułki hiperbaryczne
✅Sport: fitness na świeżym powietrzu, pickleball, mini golf, futsal
✅Rozrywka: kina, strefy VR, kręgle, sale konferencyjne
✅Dzieci i obszary rodzinne, wiszące ogrody, kluby plażowe na dachu
✅Jacht marina, Helipad, supermarket organiczny

📍 Lokalizacja i dojazd:

🗺️Spójrz na mapę.
🚗Nowa trasa AED750 mln do zmniejszenia trasy w Dubaju o 45% do 2027 r.
🎰20 minut do Kasyno Wynn na wyspie Marjan - przyszłe centrum rozrywki w Stanach Zjednoczonych

📈 Korzyści inwestycyjne:

✔Zarządzanie wynajmem poprzez aplikację - automatyczna cena i rezerwacja
✔Rentowność dzięki turystyce wellness - rynek warty 1,4 biliona dolarów do 2027 r.
✔70 / 30 plan płatności - raty za 3 lata od daty dostawy (IV kwartał 2028 r.)
✔Pełna obsługa - concierge, sprzątanie, konserwacja

🚀 Dlaczego AMRA jest unikalnym atutem?

🔹wyłączna lokalizacja - ostatni nieskazitelny emirat laguny
🔹Wellness - rosnący popyt na turystykę zdrowotną
🔹Technologia - Inteligentne zarządzanie dochodami pasywnymi
🔹Sąsiedztwo z Rixos i Wynn - gwarancja środowiska premium

# ZEA # UmmElKaivin # WellnessResort # Investments # PremiumReal Estate # AMRA

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 49.0
Cena za m², USD 4,163
Cena mieszkania, USD 204,000

Lokalizacja na mapie

Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

