  2. Emiraty Arabskie
  3. Umm Al Quwain
  Kompleks mieszkalny The World's First Comprehensive Wellness Resort

Kompleks mieszkalny The World’s First Comprehensive Wellness Resort

Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$200,000
;
7
ID: 33085
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Umm al-Kajwajn
  • Miasto
    Umm Al Quwain

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

English English

Połączenie luksusowego życia z harmonią natury, pierwszy na świecie integracyjny ośrodek wellness, oferujący apartamenty z widokiem na morze, baseny na dachu, piękne ogrody i doświadczenia laguny. Witaj w nowym życiu.

Lokalizacja na mapie

Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$200,000
