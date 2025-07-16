Kompleks mieszkalny Downtown UAQ

Wprowadzenie ikonicznego projektu przez światowej sławy dewelopera, który przedefiniuje koncepcję luksusowego życia przybrzeżnego w nowej dzielnicy UAQ (Umm Al Quwain).

Deweloper, pionier modelu integracji wstecznej, gwarantuje niezrównaną jakość i terminową realizację projektu. Centrum UAQ jest ambitnym miastem nadbrzeżnym o powierzchni 45 milionów metrów kwadratowych i miejscem docelowym o powierzchni 25 milionów metrów kwadratowych, gdzie kompleks ten staje się symbolem wybrzeża. Projekt, składający się z 5 wież mieszkalnych, uosabia doskonałość projektowania, z architekturą inspirowaną rytmem fal i horyzontem morskim.

Kompleks oferuje rzadki przywilej życia na skraju Morza Arabskiego. Każda rezydencja posiada panoramiczny widok na morze i niebo. Twoje życie tutaj jest symfonią dziedzictwa i modernizacji, gdzie każdego ranka jesteś witany przez dźwięk fal i złotego światła.

Układ

1-pokojowe miejsce zamieszkania 124; powierzchnia od 51,7 m2 124; cena od 302,850 dolarów 124; 1 miejsce parkingowe

Rezydencja 2-pokojowe 124; powierzchnia od 68,1 m2 124; cena od 404,050 dolarów 124; 1 miejsce parkingowe

Rezydencja 3-pokojowe 124; powierzchnia od 199.7 m2 124; cena od 1,170,900 dolarów 124; 2 miejsca parkingowego

Projekt jest miastem w mieście, pulsującym energią i oferującym wyjątkowe możliwości wypoczynku, wellness i rozrywki:

Wellness i fitness: Kompleks obejmuje klub wellness, gimnazjum, park wellness, strefy pasujące i obszary jogi.

Rozrywka i wypoczynek: W terenie znajdują się promenady, kawiarnie, butiki, przystani jachtowe, parki rodzinne, kawiarnie plażowe, amfiteatr i kwatery sztuki.

Natura: Pools otoczony parkami krajobrazu i cieniowane ścieżki tworzą momenty spokoju i równowagi.

Śródmieście UAQ jest masywnym celem przybrzeżnym, rozciągającym się na 45 milionów metrów kwadratowych. Jest ona postrzegana jako "linia brzegowa przyszłości", reprezentująca odrodzenie emiratu. Okręg łączy szacunek dla lokalnych tradycji i kultury ze współczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, tworząc harmonię pomiędzy dziedzictwem a ambicją. Ma na celu połączenie dobrego samopoczucia, natury i życia miejskiego, zapewniając równowagę między tętniącymi życiem alejami handlowymi a spokojnymi enklawami mieszkalnymi. Witamy w nowej erze Umm Al Quwain, gdzie przeszłość inspiruje teraźniejszość, a morze dotrzymuje obietnicy jutra.