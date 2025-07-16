  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Umm Al Quwain
  4. Kompleks mieszkalny Downtown UAQ

Kompleks mieszkalny Downtown UAQ

Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$302,850
BTC
3.6023405
ETH
188.8140650
USDT
299 423.1025908
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12 1
Zostawić wniosek
ID: 32957
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Umm al-Kajwajn
  • Miasto
    Umm Al Quwain

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    42

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Wprowadzenie ikonicznego projektu przez światowej sławy dewelopera, który przedefiniuje koncepcję luksusowego życia przybrzeżnego w nowej dzielnicy UAQ (Umm Al Quwain).

Deweloper, pionier modelu integracji wstecznej, gwarantuje niezrównaną jakość i terminową realizację projektu. Centrum UAQ jest ambitnym miastem nadbrzeżnym o powierzchni 45 milionów metrów kwadratowych i miejscem docelowym o powierzchni 25 milionów metrów kwadratowych, gdzie kompleks ten staje się symbolem wybrzeża. Projekt, składający się z 5 wież mieszkalnych, uosabia doskonałość projektowania, z architekturą inspirowaną rytmem fal i horyzontem morskim.

Kompleks oferuje rzadki przywilej życia na skraju Morza Arabskiego. Każda rezydencja posiada panoramiczny widok na morze i niebo. Twoje życie tutaj jest symfonią dziedzictwa i modernizacji, gdzie każdego ranka jesteś witany przez dźwięk fal i złotego światła.

Układ

  • 1-pokojowe miejsce zamieszkania 124; powierzchnia od 51,7 m2 124; cena od 302,850 dolarów 124; 1 miejsce parkingowe

  • Rezydencja 2-pokojowe 124; powierzchnia od 68,1 m2 124; cena od 404,050 dolarów 124; 1 miejsce parkingowe

  • Rezydencja 3-pokojowe 124; powierzchnia od 199.7 m2 124; cena od 1,170,900 dolarów 124; 2 miejsca parkingowego

Projekt jest miastem w mieście, pulsującym energią i oferującym wyjątkowe możliwości wypoczynku, wellness i rozrywki:

  • Wellness i fitness: Kompleks obejmuje klub wellness, gimnazjum, park wellness, strefy pasujące i obszary jogi.

  • Rozrywka i wypoczynek: W terenie znajdują się promenady, kawiarnie, butiki, przystani jachtowe, parki rodzinne, kawiarnie plażowe, amfiteatr i kwatery sztuki.

  • Natura: Pools otoczony parkami krajobrazu i cieniowane ścieżki tworzą momenty spokoju i równowagi.

Śródmieście UAQ jest masywnym celem przybrzeżnym, rozciągającym się na 45 milionów metrów kwadratowych. Jest ona postrzegana jako "linia brzegowa przyszłości", reprezentująca odrodzenie emiratu. Okręg łączy szacunek dla lokalnych tradycji i kultury ze współczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, tworząc harmonię pomiędzy dziedzictwem a ambicją. Ma na celu połączenie dobrego samopoczucia, natury i życia miejskiego, zapewniając równowagę między tętniącymi życiem alejami handlowymi a spokojnymi enklawami mieszkalnymi. Witamy w nowej erze Umm Al Quwain, gdzie przeszłość inspiruje teraźniejszość, a morze dotrzymuje obietnicy jutra.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.7
Cena za m², USD 5,858
Cena mieszkania, USD 302,850

Lokalizacja na mapie

Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Downtown UAQ

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel & Residences — luxury services apartments and penthouses by H&H Development in the heart of Downtown Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,85M
Zespół mieszkaniowy
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$301,500
Zespół mieszkaniowy New Saria Residence with swimming pools and lounge areas close to the yacht club, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$725,780
Zespół mieszkaniowy Vitality Residence
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$163,991
Zespół mieszkaniowy New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,07M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Downtown UAQ
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$302,850
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,223
Binghatti Apex jest imponującym kompleksem 33- piętrowym, który zapewnia komfort i wygodę każdemu mieszkańcowi. Tutaj znajdziesz 528 domów mieszkalnych, każdy ucieleśniający wyrafinowany luksus. Wnętrza wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Studio i 1-pokojowe apartamenty są dostępne na…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence Anwa Aria with a swimming pool and a panoramic view close to Jumeirah Beach, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence Anwa Aria with a swimming pool and a panoramic view close to Jumeirah Beach, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence Anwa Aria with a swimming pool and a panoramic view close to Jumeirah Beach, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence Anwa Aria with a swimming pool and a panoramic view close to Jumeirah Beach, Maritime City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence Anwa Aria with a swimming pool and a panoramic view close to Jumeirah Beach, Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$781,949
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i Burj Khalifa.W rezydencji znajduje się basen z widokiem na morze, salon i barbecue, tarasy, siłownia i studio jogi, centrum handlowe i centrum dla dzieci, dostęp do promenady, parking.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobl…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,08M
Rezydencja oferuje sklepy i restauracje, ogrody krajobrazowe, siłownia, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, odkryty salon, baseny dla dzieci i dorosłych, miejsce do grillowania, parking, na zewnątrz - ochrona zegara.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje