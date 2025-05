Kompleks mieszkalny ANANDA RESIDENCES

Dubaj, luksusowy projekt od najlepszego dewelopera w najbardziej obiecującej lokalizacji Dubai Motor City!

🌟 Projekt rezydencji Ananda. Jest to luksusowy projekt składający się z dwóch eleganckich wież z 54 pięter mieszkalnych i wybiegu - parter i poziom parkowania 449 miejsc.

🌟 Wieże są zaprojektowane w futurystycznym stylu z naciskiem na harmonię, niezawodność i przyjazność dla środowiska. Projekt obejmuje w pełni umeblowane studia, apartamenty jedno- i dwupokojowe oraz dwuosobowe.

📍Lokalizacja - Dubai Motor Miasto

Gotowość - II 2028

🌟 Korzyści:

- Położony w popularnym, rosnącym obszarze Motor City

- Wiele udogodnień oferowanych w projekcie

- W pełni umeblowane luksusowe apartamenty

- Lojalne ceny mieszkań

- Kilka wygodnych planów płatności do wyboru z + zniżki

🚗 Dostępność transportu:

Ananda Residences zapewnia łatwy dostęp do kluczowych punktów w mieście.

Wygodny dostęp do Sheikh Zayed Road i Hessa Street pozwoli Ci szybko dostać się do głównych ikonicznych miejsc metropolii.

Autodrom Dubaju - 5 min

Dubai Sports City - 7 minut

Dubai Hills Mall - 12 minut

Global Village - 15 min

Palm Jumeirah - 15 minut

Mall of Emirates - 16 minut

Palm Jumeirah - 17 minut

Dubaj Marina - 19 minut

Port lotniczy Dubaj - 39 min

🌟 Projekt ten oferuje mieszkańcom wiele udogodnień: panoramiczny basen ze strefą wypoczynkową, ultranowoczesną salę fitness, plac zabaw, korty sportowe, barbecue, bieżnie, przestrzenie otoczone zielenią, obszary rekreacyjne i wiele innych..

🌟Wszystkie apartamenty w Ananda Towers wyposażone są w wysokiej jakości meble i nowoczesne urządzenia. Kuchnie są w pełni wyposażone w wbudowane urządzenia, w tym lodówki i pralki. Dekoracja wykorzystuje materiały premium, takie jak marmur, drewno i szkło, dając każdemu mieszkaniu elegancję i trwałość.

🌟 Ceny wyjściowe (wyjaśnienie przy stosowaniu):

Studio - od 34,7 m2 - od 170,750 dolarów

1 sypialnia - od 69.4m2 - od 320.743 dolarów

2 sypialnie - od 106,8 m2 - od 461,852 dolarów

3 br Duplex - od 185,6 m2 - od 865,093 dolarów

PŁATNOŚCI:

➡️ Dla studia: 80 / 20

20% + 4% DLD - pierwsza rata

60% podczas budowy

- 20% rata za 2 lata po dostawie

➡️ Dla 1-3 br: 70 / 30

20% + 4% DLD - pierwsza rata

50% podczas budowy

30% rata za 2 lata po dostawie

❗️ Ważne! - 100% zniżki do 30%:

Koszt studia za pełną opłatą - od 120,000 dolarów

💠 Dubaj Motor Miasto jest obiecującym, rozwijającym się obszarem o dość dobrej lokalizacji. Jest otoczony nowoczesną infrastrukturą i najlepszymi społecznościami w Dubaju, w tym: ranczami arabskimi, Jumeirah Village, Dubai Sports City i Dubai Studio City.

💰Planowany ROI podczas wynajmu od 7- 9%.

Teraz do zakupu obiektów możliwe po najniższych kosztach

📲 Wszystkie szczegóły w trybie osobistym, online lub online są możliwe. Kompletna Kontrowersja Deal od wyboru do Key Receipt.

❗️pomoc przy wynajmowaniu, a nawet po odsprzedaży, wszystkie przedmioty są sprawdzane przez naszych prawników.

📲 zostawić aplikację, wybór najlepszych opcji na życzenie: lokalizacja, budynek wtórny lub nowy, liczba sypialni, widok z okna, do życia lub inwestycji i pożądany budżet

📲 i jeśli rozważasz zakup nieruchomości w innych krajach, również bezpłatny wybór, nasze kraje: Bali, Bahrajnu, Bułgarii, Wietnamu, Grecji, Gruzji, Zanzibar, Włoch, Hiszpanii, Katar, Kambodża, Meksyk, Oman, Panama, Portugalia, Republika Cypryjska, Północny Cypr, Serbia, Tajlandia (Phuket i Pattaya), Turcja, Francja, Czarnogóra.