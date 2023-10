Dubaj, Emiraty Arabskie

od €148,000

Poddaj się: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością oferuje swoim klientom niesamowity apartament Studio, położony w JV, znany jako Elbrus Tower przez Tiger Properties Najważniejsze informacje; 29-kondygnacyjna wieża z przepięknym widokiem na okolicę Nowoczesny design architektury, który dodaje elegancji Doskonała lokalizacja w renomowanym JVT w Dubaju. Przemyślane apartamenty dostosowane do różnych preferencji stylu życia Szeroka gama udogodnień, w tym basen, miejsca do grillowania i wiele innych Dobrze utrzymane krajobrazy, tworząc spokojne środowisko do relaksu Udogodnienia i wyposażenie; Studio 1 wanna Nieumeblowane BUA; 378 Sqft Balkon / taras Otwarta kuchnia Lobby, winda i poczekalnia Obszar odbioru Basen Obszar grilla Siłownia Gniazdo gastronomiczne i detaliczne Restauracja i kawiarnia Pokój spa i sauny Plac zabaw dla dzieci Supermarket i strefa zakupów Teren rekreacyjny i parkowy Obszar do joggingu, biegania i jazdy na rowerze Obszar jogi i medytacji Centrum fitness School & Institute Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Brokerzy nieruchomości są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284