Apartamenty z prywatnym basenem w kompleksie California 2 w Al Furjan! Umeblowana kuchnia! Nieoprocentowane raty! Cudowne mieszkanie do zamieszkania, inwestowania i wynajmu!



Udogodnienia: plac zabaw dla dzieci, basen, fitness club, sauna i łaźnia parowa, plac zabaw dla dzieci, wodospad, kino plenerowe, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grilla, ścieżka do joggingu.



Lokalizacja:

11 minut do Centrum Handlowego Ibn Battuta

16 minut do Dubai Marina

16 minut do plaży JBR

20 minut do centrum Dubaju

20 minut do Burj Khalifa

20 minut do centrum handlowego Dubai Mall

20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju



Plan płatności:

20% - zaliczka

60% - w ciągu 1,5 roku

20% - 0,5% miesięcznie aż do pełnej płatności



Napisz lub zadzwoń, skonsultujemy się bezpłatnie! Udostępnimy katalog inwestorski!